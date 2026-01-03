Calciomercato Napoli, Lucca può partire già a gennaio: spunta l’idea Dovbyk dalla Roma

Calciomercato Napoli, Lucca in uscita già a gennaio. Proposto Dovbyk della Roma. Le ultimissime

Il valzer dei centravanti è iniziato e Lorenzo Lucca è il principale indiziato a lasciare il Napoli, neanche sei mesi dopo il suo arrivo in estate. Un investimento importante, il secondo più oneroso della campagna acquisti dopo Hojlund (35 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto), che finora non ha portato i frutti sperati: appena 570 minuti giocati in 20 presenze totali e un solo gol all’attivo, contro il Pisa a settembre. La scintilla non è scoccata, neppure con lo spazio creatosi dopo l’infortunio di Lukaku, e la strada per la cessione a gennaio è ormai tracciata. Ecco cosa scrive oggi il Corriere dello Sport a proposito delle prospettive future.



BENFICA SULLE TRACCE, MA COSTA 30 MILIONI Il mercato inizia a muoversi attorno all’ex Pisa. Il Benfica di José Mourinho ha manifestato un interesse concreto, ma la richiesta del Napoli è ferma a 30 milioni di euro per rientrare dell’investimento. Una cifra difficile da spostare nel mercato invernale, rendendo più probabile la pista del prestito (secco o con diritto). Oltre ai portoghesi, si sono registrati sondaggi dalla Premier League (Nottingham Forest, dopo che il West Ham ha chiuso per Castellanos) e dalla Liga (Betis).



L’IPOTESI DOVBYK E IL VINCOLO DEL SALDO ZERO In Italia si era ipotizzato uno scambio Lucca-Dovbyk con la Roma, pista però complessa visto che i giallorossi puntano altri profili. Tuttavia, gli agenti dell’attaccante ucraino, in uscita dalla Capitale, lo hanno proposto singolarmente al Napoli: un’opzione da tenere in considerazione. Ogni movimento in entrata del club di De Laurentiis, comunque, è vincolato alle cessioni: la dirigenza è obbligata a chiudere il mercato con un saldo zero. Il ds Manna, intanto, monitora sempre la Premier in cerca di occasioni e guarda al futuro: nel mirino c’è il 17enne talento argentino del Boca Juniors, Milton Pereyra.

