Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro per piazzare gli esuberi

Calciomercato Napoli, il dirigente azzurro ha l’obiettivo di snellire la rosa: ecco i nomi dei giocatori che sono sul mercato

Come riferito dal Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è al lavoro per piazzare sul mercato tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. In primis il terzo portiere Contini, diretto al Crotone, e l’attaccante Tutino, a un passo dal Parma.

Dovranno poi essere valutate in accordo con mister Spalletti le situazioni di Zedadka e Machach, oltre a quella di Ounas, molto richiesto da alcune squadre che militano in Serie A.