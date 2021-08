Calciomercato Napoli, Giuntoli torna su Reinildo Mandava

Calciomercato Napoli, viste le difficoltà per arrivare ad Emerson il ds azzurro è tornato sulle tracce di Reinildo Mandava: le ultime

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro, con Emerson Palmieri come priorità. Il Chelsea, però, continua a chiedere 20 milioni per la cessione dell’italobrasiliano, cifra troppo alta per le casse della società partenopea, che secondo la Gazzetta dello Sport è pronta quindi a puntare sul piano B.

Il ds Giuntoli è pronto a bussare alla porta del Lille per Reinildo Mandava, che potrebbe essere rilevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I campioni di Francia, per il giocatore, vorrebbero ricavare almeno 8 milioni.