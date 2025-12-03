Calciomercato Napoli, assalto al centrocampo: Mainoo prima scelta per Conte! Manna valuta due colpi a gennaio, ma resta il nodo Lucca

Calciomercato Napoli, emergenza in mediana: riattivati i contatti per Mainoo, con Manna che studia le alternative per Conte! In attacco Lucca resta un nodo

Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e Giovanni Manna si sono ritrovati al Gran Galà del Calcio a Milano. Sebbene la serata fosse dedicata alle celebrazioni, il tema mercato è inevitabilmente finito al centro dei discorsi, con la finestra invernale ormai alle porte. L’emergenza a centrocampo è evidente: Conte ha bisogno di rinforzi immediati e Manna lavora per accontentarlo, mantenendo però i nuovi parametri economici del club. Come riportato da Il Mattino, il focus è chiarissimo.

Obiettivo centrocampo: Mainoo prima scelta

La priorità assoluta è la mediana, falcidiata dagli infortuni. Il Napoli punta a chiudere un colpo già nei primi giorni di gennaio, considerando che Anguissa e Gilmour torneranno soltanto a fine mese. La formula ideale è il prestito, soluzione economicamente sostenibile.

In cima alla lista c’è Kobbie Mainoo del Manchester United, classe 2005, utilizzato pochissimo nelle ultime settimane. Un prestito potrebbe essere vantaggioso per tutte le parti, anche se il ragazzo per ora non sembra entusiasta di un trasferimento temporaneo. I contatti sono stati riattivati, e l’operazione piace al Napoli perché non modificherebbe la lista over 22, grazie alla giovane età del centrocampista inglese.

Alternative e possibili scenari

Se la pista Mainoo dovesse complicarsi, Manna sta valutando opzioni come Magassa, Frendrup o la suggestione Frattesi, sebbene al momento non ci siano sviluppi concreti. Non è escluso che possano arrivare due centrocampisti, qualora le formule lo consentissero.

Il ds azzurro resta inoltre attento alle opportunità “di prospettiva”, monitorando giovani profili come Norton-Cuffy, Palestra o occasioni provenienti dalla Premier League.

Cessioni e liste: il nodo Lucca

Le entrate saranno condizionate dalle uscite, necessarie per liberare posti nella lista over 22. La situazione legata a Lucca, rientrato dall’Udinese, appare complessa: la società non ha ancora deciso il suo futuro, anche perché l’attaccante potrebbe tornare utile in caso di pieno recupero di Lukaku.

Manna dovrà quindi essere rapido e strategico nel cogliere ogni possibilità offerta dal mercato, con un unico obiettivo: dare a Conte i rinforzi necessari per superare questa fase di emergenza tecnica.

