Calciomercato Napoli, Jovic se salta Osimhen

Calciomercato Napoli: se dovesse saltare Victor Osimhen, gli azzurri punteranno su Luka Jovic

Il Napoli è in attesa della fumata bianca per la trattativa legata a Victor Osimhen. L’attaccante del Lille è l’obiettivo numero uno degli azzurri per l’attacco, ma starebbe prendendo troppo tempo per arrivare a una decisione.

Secondo quanto riportato da As, il Napoli attenderà ancora un paio di giorni prima di accantonare la pista Osimhen e fiondarsi su Luka Jovic. Sarebbe infatti la punta del Real Madrid l’alternativa principale al nigeriano. A favorire la trattativa, l’ottimo rapporto di Fali Ramadani, agente anche di Maksimovic e Koulibaly, col club madrileno.