Calciomercato Napoli, Lozano piace al Siviglia: arriva l’offerta

Calciomercato Napoli: Hirving Lozano piace molto in Spagna, con il Siviglia che avrebbe presentato un’offerta agli azzurri

Hirving Lozano è stato uno dei protagonisti del Napoli, almeno fino all’infortunio di metà febbraio che lo ha costretto ai box per diverso tempo. Il messicano si è messo in mostra dopo una prima stagione in azzurro non esaltante e adesso diversi club sono sulle sue tracce. Nelle scorse settimane si era parlato dell’interessamento del Real Madrid, ma adesso sarebbe un’altra squadra spagnola ad aver messo gli occhi sul Chucky.

Come riportato da Il Mattino, si tratterebbe del Siviglia che avrebbe anche bussato alla porta del Napoli con un’offerta ufficiale per Lozano.