Calciomercato Napoli, Lukaku out e Pinamonti in? Scelto il sostituto del belga per la prossima stagione ma…Tutti gli ostacoli dell’operazione

Calciomercato Napoli, vista la partenza di Lukaku gli azzurri hanno individuato in Pinamonti il suo sostituto. I dettagli dell’affare

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli inizia a pianificare il futuro del proprio reparto offensivo partendo da una netta certezza: l’addio di Romelu Lukaku. Tra la dirigenza partenopea e il centravanti belga la rottura appare ormai insanabile, culminata in un contenzioso rovente e in una multa da circa 150 mila euro. Le parti si separeranno a fine campionato grazie a un gentlemen’s agreement, ma l’operazione in uscita si preannuncia complessa. Il belga ha un contratto gravoso da otto milioni e mezzo netti (quasi dodici lordi) e, essendo stato acquistato per 30 milioni due anni fa, il club dovrà muoversi con estrema cautela per non registrare una pesante minusvalenza di dieci milioni a bilancio.

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Il rebus tattico e la gestione dei rientri

Senza Big Rom, si apre un vuoto oggettivo alle spalle di Rasmus Hojlund. L’identikit del nuovo attaccante dipenderà molto da chi siederà in panchina e dal modulo prescelto. Se si dovesse optare per un classico 4-3-3, serviranno garanzie sugli esterni, dove figurano già David Neres e Alisson Santos (da riscattare per 16,5 milioni).

Prima ancora di avviare nuove trattative, il Napoli dovrà risolvere alcune pendenze economiche. La società dovrà versare “appena” 26 milioni di euro all’Udinese per Lorenzo Lucca, il quale potrebbe però finire subito sul mercato. Rientrerà inoltre Noa Lang dal prestito al Galatasaray. Due elementi che, specialmente sotto l’attuale guida tecnica di Antonio Conte, difficilmente troverebbero spazio nel progetto. Da valutare attentamente anche la posizione del brasiliano Giovane: pagato venti milioni e considerato dal mister come una prima punta, finora ha deluso le aspettative, mostrando solo rari sprazzi di talento.

Andrea Pinamonti: il profilo ideale per l’attacco

Per affrontare una stagione logorante tra campionato, Champions League, Coppa Italia ed eventuale Supercoppa, serve un vice-Hojlund fatto e finito, capace di garantire un turnover affidabile per evitare infortuni e affaticamenti. Il profilo perfetto porta il nome di Andrea Pinamonti. Prossimo ai 27 anni, l’attaccante vanta una vastissima esperienza in Serie A: cresciuto nell’Inter, ha retto le pressioni del Genoa e lottato con Empoli e Frosinone. Con 252 presenze in massima serie, 62 reti totali e otto gol stagionali con il Sassuolo, Pinamonti rappresenta l’idea più concreta sul tavolo della dirigenza. Ha il talento e, soprattutto, il carattere necessario per coesistere all’ombra di Hojlund e farsi trovare sempre pronto nel momento del bisogno.