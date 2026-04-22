Calciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante. 4 nomi per il grande colpo dell’estate, di chi si tratta

Calciomercato Milan, chi sarà il nuovo attaccante dei rossoneri in vista della prossima stagione? Allegri traccia il profilo, ecco tutti i nomi

L’estate del Milan ruoterà attorno a una missione chiara ed essenziale: acquistare un vero numero nove. Ai rossoneri manca un classico centravanti dai tempi d’oro di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Nel corso di questa stagione, Max Allegri ha tentato l’esperimento tattico di trasformare Rafael Leao in una prima punta, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. La dirigenza dovrà quindi tornare prepotentemente sul calciomercato per risolvere un problema che, negli ultimi anni, ha causato troppi investimenti sbagliati.

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L’identikit di Allegri: niente scommesse, serve un bomber

Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il tecnico livornese ha già tracciato le linee guida nei primi vertici di mercato con l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. La richiesta è netta: serve un giocatore esperto e pronto all’uso. Il club non ha più tempo per le scommesse; l’obiettivo primario è ingaggiare un attaccante in grado di garantire gol decisivi fin dalla prima giornata.

I vertici di via Aldo Rossi stanno monitorando con grande attenzione diversi profili, tra cui spiccano due grandissime occasioni in scadenza di contratto, pronte a muoversi a parametro zero durante l’estate. Si tratta di Robert Lewandowski in uscita dal Barcellona (il cui agente incontrerà Milan e Juventus proprio in questi giorni) e Dusan Vlahovic della Juventus, che tra i due rappresenta senza dubbio il candidato con la maggiore prospettiva futura.

Le alternative sul taccuino: Sorloth e l’ostacolo Guirassy

Oltre alle piste a costo zero, la dirigenza vaglia anche altri nomi. Mister Allegri apprezza particolarmente il profilo di Alexander Sorloth, attuale centravanti dell’Atletico Madrid. Rispetto alle prime due opzioni, l’attaccante ha pretese salariali decisamente inferiori e per acquistare il suo cartellino dovrebbero “bastare” circa 25-30 milioni di euro.

Appare invece nettamente più in salita la trattativa che porta a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund: la punta è blindata da una pesantissima clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Nelle prossime settimane emergeranno sicuramente nuovi potenziali obiettivi, ma un dato resta inconfutabile: per tornare al vertice, il Milan non può assolutamente permettersi di sbagliare la scelta del proprio leader offensivo.