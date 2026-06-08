Palermo, caccia al bomber di scorta: Inzaghi cerca la spalla per Pohjanpalo

Il Palermo studia il mercato e il riassetto tattico per non dipendere solo dai 25 gol del finlandese. Nel mirino anche Cassandro per la difesa

Il Palermo è al lavoro per risolvere uno dei limiti principali emersi nella stagione appena conclusa: la forte dipendenza realizzativa da Joel Pohjanpalo. Lo strapotere fisico e tecnico del trentunenne attaccante finlandese, autore di ben 25 reti includendo i play-off, è stata senza dubbio l’arma principale a disposizione del tecnico Inzaghi, ma per puntare ancora più in alto serve un’alternativa concreta. Attualmente, il secondo miglior marcatore dell’organico rosanero è stato Filippo Ranocchia, fermo a quota 6 centri. Un divario decisamente troppo ampio per una squadra con ambizioni di vertice, che necessita di una seconda punta in grado di raggiungere la doppia cifra. Ecco il focus del Corriere dello Sport.

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I numeri dell’attacco e il rendimento delle alternative

Nella passata annata, che ha fruttato un totale di 63 gol in 40 partite, la squadra ha mandato a rete 14 giocatori diversi, mantenendosi su medie normali ma nettamente inferiori rispetto a compagini come Venezia e Frosinone, giunte a quota 19. Gli altri componenti del reparto offensivo hanno fornito un contributo prezioso per gli equilibri, faticando però a essere determinanti in area di rigore:

Le Douaron: ha garantito corsa e generosità partendo quasi sempre titolare, ma ha siglato solamente 5 reti.

ha garantito corsa e generosità partendo quasi sempre titolare, ma ha siglato solamente 5 reti. Palumbo: si è distinto in fase di rifinitura con 10 preziosi assist, ma ha segnato appena 3 gol, in calo rispetto ai 9 dell’anno precedente a Modena.

si è distinto in fase di rifinitura con 10 preziosi assist, ma ha segnato appena 3 gol, in calo rispetto ai 9 dell’anno precedente a Modena. Dennis Johnsen: inserito a gennaio, ha messo in mostra le sue qualità ma ha chiuso l’annata con 1 solo gol e 1 assist.

inserito a gennaio, ha messo in mostra le sue qualità ma ha chiuso l’annata con 1 solo gol e 1 assist. Matteo Brunori: l’attaccante è uscito dai radar ben presto nel corso della stagione.

l’attaccante è uscito dai radar ben presto nel corso della stagione. Giacomo Corona: il giovane ha avuto a disposizione solo brevi spezzoni per farsi notare come vice del fenomenale finlandese.

Le mosse di Inzaghi e gli obiettivi di mercato

Per migliorare il proprio potenziale offensivo, specialmente nelle gare in trasferta, mister Inzaghi valuta un riassetto tattico. L’idea è quella di passare al modulo 4-3-3 o al 4-2-3-1. L’allenatore intende dare molta fiducia a Johnsen schierandolo come esterno d’attacco per creare superiorità numerica, ma sul mercato il club cercherà una, se non due, nuove punte. L’obiettivo è scovare un giocatore che sappia interpretare il ruolo in modo diverso da Pohjanpalo, attaccando la profondità con maggiore concretezza.

Sul fronte delle trattative, i rosanero si muovono attivamente anche in difesa. Resta pienamente confermato l’interesse per Cassandro. Il difensore è rientrato al Como dopo un’ottima annata in prestito al Catanzaro: la valutazione iniziale formulata dai lariani si aggira sui 3 milioni di euro, ma questa cifra non rappresenta al momento l’offerta ufficiale del Palermo