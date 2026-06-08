Il Galatasaray piomba su Vlahovic: offerta monstre per l’attaccante che andrà via a zero dalla Juve!

Il Galatasaray piomba su Vlahovic: offerta monstre per l’attaccante che andrà via a parametro zero dalla Juventus! I dettagli

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano dai principali campionati europei. L’attaccante serbo è infatti finito nel mirino del Galatasaray, pronto a mettere sul tavolo una proposta economica di altissimo livello per convincerlo a trasferirsi in Turchia.

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Alla base dell’interesse del club di Istanbul c’è la situazione legata a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano starebbe infatti spingendo per lasciare il Galatasaray, costringendo la società giallorossa a individuare rapidamente un sostituto di primo piano per mantenere elevata la competitività della squadra.

Tra i profili valutati dalla dirigenza turca, quello di Vlahovic è considerato il più adatto per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e capacità realizzativa. Il centravanti che andrà via dalla Juventus a parametro zero rappresenterebbe un innesto di grande prestigio per il club, che punta a confermarsi protagonista sia in patria sia nelle competizioni europee.

La proposta del Galatasaray per Vlahovic

Per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento, il Galatasaray sarebbe pronto a formulare un’offerta particolarmente ricca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe preparato un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra superiore agli 8 milioni che il serbo aveva richiesto in passato alla Juventus durante le trattative per il rinnovo.

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L’offerta non si limiterebbe però al solo stipendio. La società turca sarebbe infatti pronta ad aggiungere un importante bonus alla firma, pari a 5 milioni di euro per ogni stagione trascorsa a Istanbul. Una proposta che renderebbe l’operazione una delle più onerose dell’attuale sessione di mercato.

Galatasaray a caccia del nuovo bomber

L’eventuale partenza di Osimhen obbligherebbe il Galatasaray a intervenire con decisione sul mercato. Per questo motivo il club considera fondamentale assicurarsi un attaccante già affermato e capace di garantire immediatamente gol e leadership.

In questo contesto, Vlahovic rappresenta una soluzione ideale. Nonostante le difficoltà vissute nelle ultime stagioni, il serbo conserva una reputazione importante a livello internazionale e continua ad attirare l’interesse di numerose società.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centravanti accetterà la proposta proveniente dalla Turchia oppure se attenderà altre opportunità. Intanto, il Galatasaray sembra deciso a fare sul serio, mettendo sul tavolo una delle offerte economiche più significative dell’estate per assicurarsi il suo nuovo numero nove.