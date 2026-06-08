Kolo Muani e la Juventus: i dettagli di una trattativa infinita

Kolo Muani alla Juventus ha assunto i contorni di una trattativa infinita: cosa c’è dietro il possibile sbarco (finalmente) del francese a Torino

La storia di mercato tra Kolo Muani e la Juventus sembra destinata a rimanere tribolata fino all’ultimo. Anche in questa sessione, che potrebbe finalmente segnare il capitolo decisivo per il ritorno dell’attaccante a Torino, esiste la concreta possibilità che le tempistiche si dilatino, rischiando di andare per le lunghe persino oltre la chiusura delle operazioni legate ad Alexander Sorloth.

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Il fulcro della questione è sempre lo stesso: l’aspetto squisitamente economico. Tuttosport oggi fa il punto della situazione.

Le richieste del PSG e la strategia bianconera

Il Paris Saint-Germain non prende minimamente in considerazione l’ipotesi di uno scambio tecnico. Nonostante le recenti indiscrezioni su un possibile inserimento di Jonathan David nella trattativa, i parigini chiedono esclusivamente una chiusura monetaria.

Tuttavia, il contesto attuale risulta decisamente meno complesso rispetto alla scorsa estate o alla finestra invernale, spinto da due fattori cruciali:

Il fattore tattico: Luis Enrique continua a ritenere l’attaccante francese del tutto estraneo e non funzionale al proprio progetto tecnico.

Luis Enrique continua a ritenere l’attaccante francese del tutto estraneo e non funzionale al proprio progetto tecnico. La situazione contrattuale: con un contratto agli sgoccioli e senza alcuna intenzione di imbastire un rinnovo, il PSG sa bene che girare il giocatore in prestito a un solo anno dalla naturale scadenza sarebbe una mossa controproducente.

A Parigi sono consapevoli di non poter tirare troppo la corda. Pur non essendo disposti a registrare una minusvalenza sanguinosa, si mostrano aperti a ragionare su un prestito con obbligo di riscatto a condizioni ragionevoli. La valutazione del cartellino è scesa drasticamente rispetto ai 50 milioni della passata stagione, assestandosi oggi intorno ai 35 milioni di euro. Guarda caso, è l’esatta cifra che la Juventus spera di incassare dalla cessione di David, confermando la rigida regola che guiderà il mercato della Vecchia Signora: entra un giocatore solo se ne esce un altro.

Gli errori del passato e la spinta dello spogliatoio

L’obiettivo prioritario della dirigenza è evitare i gravi rischi incorsi l’anno scorso. Un’estate fa, i continui tentennamenti del club indispettirono la dirigenza del PSG e costrinsero Kolo Muani ad accettare, all’ultimo istante utile, un prestito al Tottenham. A Londra il francese ha vissuto un’annata sottotono, ritrovandosi paradossalmente allenato da Igor Tudor: proprio il tecnico che ne aveva preteso a gran voce la riconferma alla Juventus, incassando un rifiuto che contribuì in modo decisivo alla profonda rottura tra l’allenatore croato e i vertici bianconeri.

Oggi le premesse sono nettamente diverse. L’intesa tra la Juventus e Kolo Muani è già blindata. Inoltre, il giocatore gode del totale gradimento del gruppo squadra, che aveva trovato in lui un partner d’attacco eccellente e un compagno di spogliatoio perfetto. L’accordo è a un passo: la regola aurea, adesso, è non perdere ulteriore tempo.