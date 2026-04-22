Mercato Juve, guarda chi si rivede…Torna di moda Antonio Silva per la difesa: ecco la mossa di Jorge Mendes

Mercato Juve, Antonio Silva è un nome che torna di moda per la difesa bianconera. La possibile mossa di Mendes per l’estate

Il mercato Juve si accende in vista della sessione estiva, e lo sguardo attento della dirigenza bianconera è rivolto verso il Portogallo. Stando a quanto riportato dalle colonne di Tuttosport, il nome di Antonio Silva è tornato a circolare con grande insistenza negli ambienti della Continassa. Le indiscrezioni, rilanciate anche dal noto quotidiano lusitano A Bola, delineano uno scenario di mercato in forte evoluzione: il potente procuratore Jorge Mendes si starebbe già muovendo per cercare una nuova e prestigiosa sistemazione al suo assistito.

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Rottura con il Benfica: la clausola da 100 milioni e il nodo stipendio

Il promettente difensore ha un contratto in scadenza nel 2027. Sebbene il club di Lisbona stia spingendo per il rinnovo, la distanza tra le parti appare al momento netta. Il centrale richiede infatti uno stipendio superiore ai 4 milioni lordi stagionali, oltre a delle precise garanzie tecniche per la sua carriera. Il quotidiano portoghese sottolinea come, nonostante la giovanissima età, Antonio Silva abbia già collezionato l’impressionante cifra di 176 presenze. Sotto la guida tecnica di José Mourinho, il ragazzo ha giocato con estrema continuità, ma ora il Benfica si trova a un bivio delicato.

Il rischio di vederlo partire a parametro zero tra un anno spaventa la dirigenza, combattuta tra l’esigenza di cederlo in estate, il tentativo di blindarlo o il pericolo di un doloroso addio gratuito. Sul contratto del difensore pende però una pesantissima clausola rescissoria da 100 milioni di euro, una cifra che rende qualsiasi trattativa decisamente complessa.

Le strategie della Juve e l’incontro in agenda per Bernardo Silva

Per la Juventus, il profilo del talento lusitano non è una novità, essendo stato lungamente seguito dalla rete scouting durante la gestione di Cristiano Giuntoli. Tuttavia, un suo eventuale approdo a Torino resta strettamente vincolato a una cessione eccellente nel reparto arretrato. Al momento le priorità della società sono orientate altrove: nei prossimi giorni Mendes è atteso a Torino, ma il focus principale dei colloqui tra le parti riguarderà la suggestione Bernardo Silva.

In quest’ottica, Antonio Silva potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta solo nelle ultime fasi del mercato, ricalcando le dinamiche di altre operazioni condotte da Mendes, come accaduto in passato per João Neves e Gonçalo Ramos. Per ora, la dirigenza bianconera osserva vigile l’evolversi della rottura tra il calciatore e il club portoghese, consapevole che il fascino della Vecchia Signora resta una destinazione assolutamente gradita.