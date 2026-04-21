Leicester City
Leicester, la favola è lontanissima: arriva la retrocessione aritmetica nella terza serie inglese
Dieci anni dopo il miracolo Premier, il Leicester City scivola in League One: retrocessione aritmetica. La favola è ormai un ricordo
Il Leicester City è aritmeticamente retrocesso in League One dopo il pareggio contro l’Hull City, sancendo una caduta clamorosa: dieci anni dopo l’incredibile trionfo in Premier League, le Foxes si ritrovano a dover ripartire dalla terza divisione inglese. Un epilogo che fotografa la profondità della crisi sportiva del club.
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Dopo il titolo conquistato con Claudio Ranieri, il Leicester era riuscito per alcune stagioni a restare stabilmente tra le grandi d’Inghilterra, arricchendo il proprio palmarès con la vittoria della FA Cup e del Community Shield nel 2020/21, oltre a diverse qualificazioni in Champions ed Europa League. Un periodo d’oro che sembrava aver consolidato il club nell’élite del calcio inglese.
A distanza di un decennio, però, quel ciclo vincente appare lontanissimo: la retrocessione in Championship della scorsa stagione e quella in League One di quest’anno certificano una caduta verticale. Le Foxes, un tempo simbolo della favola più romantica della Premier, sono oggi costrette a ripartire dal basso per ricostruire identità, ambizioni e futuro.
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