Calcio Estero
Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al‑Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia
Al‑Nassr, sogno di famiglia per CR7: Cristiano Ronaldo e Junior potrebbero giocare fianco a fianco. Cosa può succedere
A 41 anni, Cristiano Ronaldo continua a essere uno dei protagonisti più discussi del panorama calcistico internazionale. Oltre a puntare con decisione al prossimo Mondiale, il portoghese sta trascinando l’Al‑Nassr, sempre più capolista in Saudi Pro League. I numeri confermano la sua ennesima stagione di livello assoluto: 24 gol in 25 presenze nel campionato saudita, statistiche che testimoniano una professionalità e una longevità sportive fuori dal comune, con CR7 determinato a inseguire nuovi obiettivi nonostante l’età.
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Accanto alla consueta fame di record, c’è un altro elemento che alimenta la sua motivazione. In un’intervista rilasciata a Canal 11 pochi mesi fa, Ronaldo aveva confessato il desiderio di giocare un giorno insieme a suo figlio. Uno scenario che potrebbe diventare realtà già dalla prossima stagione: secondo quanto riportato da alweeam.com, uno dei portali più autorevoli in Arabia Saudita, l’Al‑Nassr starebbe valutando la possibilità di promuovere Cristiano Ronaldo Jr in prima squadra, con una decisione attesa al termine dell’annata in corso.
Classe 2010 e in possesso della doppia cittadinanza statunitense e portoghese, Cristiano Jr potrebbe dunque ritrovarsi a condividere lo spogliatoio con il padre, replicando un copione già visto negli Stati Uniti con LeBron James e suo figlio. Un passaggio di testimone simbolico e affascinante, che aggiungerebbe un nuovo capitolo alla straordinaria carriera di CR7.
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