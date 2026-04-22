Fiorentina, svolta Vanoli! Cambia tutto per il futuro della panchina viola, potrà davvero verificarsi questo scenario nelle prossime settimane

Fiorentina, ora può davvero cambiare tutto per il futuro di Paolo Vanoli. Cosa succederà nelle prossime settimane per la panchina viola

La Fiorentina vede il traguardo. Con un confortante vantaggio di otto punti a sole cinque giornate dal termine del campionato, una vittoria nel decisivo match di domenica pomeriggio contro il Sassuolo trasformerebbe la salvezza da traguardo virtuale a certezza matematica. Un risultato per nulla scontato, un’autentica impresa se si riavvolge il nastro della stagione fino al difficile mese di dicembre. Grazie a una striscia positiva di dodici punti nelle ultime sei partite, la permanenza in categoria è ormai in cassaforte. Questo traguardo permetterà al club viola di concentrarsi su un aspetto strategico cruciale: impostare la prossima stagione in netto anticipo rispetto alla concorrenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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La “nuova” Fiorentina riparte dalla panchina

Pianificare con largo anticipo rappresenta un vantaggio operativo fondamentale. Il primo grande snodo del progetto riguarda la guida tecnica: al Viola Park prende sempre più quota l’ipotesi di una conferma di Vanoli. Nonostante qualche imperfezione nella gestione e un gioco a tratti meno spettacolare, la dirigenza ha apprezzato profondamente l’identità che il mister è riuscito a trasmettere a De Gea e compagni nel momento del bisogno, rivelatasi una condizione inderogabile per la risalita in classifica.

Il rinnovo dell’allenatore si legherà inevitabilmente alle ambizioni della società. Un tecnico di primissima fascia accetterebbe la panchina solo a fronte di investimenti massicci per puntare stabilmente alle coppe europee. Qualora la dirigenza non potesse garantire tali spese e decidesse di affidarsi a un profilo “normale” per iniziare un nuovo ciclo, riterrebbe decisamente più logico e meritocratico proseguire il percorso con l’attuale mister, evitando così i grossi rischi del ripartire totalmente da capo.

Le strategie di mercato e i riscatti

La permanenza aritmetica in Serie A consentirà al dirigente Paratici di scaldare i motori per il prossimo calciomercato. Sarà necessario accelerare i tempi per la ricostruzione dell’organico, stabilendo le priorità tra rinnovi, cessioni e giocatori da riscattare.

Tra le certezze a bilancio spicca il riscatto obbligato di Fabbian, che scatterà in automatico non appena l’obiettivo stagionale sarà raggiunto. Inoltre, bisognerà valutare con estrema attenzione il destino dei prestiti: sono ben 15 i tesserati pronti a fare rientro alla base. Agire con tempestività sarà la chiave assoluta per garantire un futuro di successo dopo un’annata estremamente complessa.