VAR “a chiamata”, i club inglesi fanno muro: bocciano la proposta e confermano l’attuale modello di revisione

Inghilterra, niente svolta tecnologica: i club EFL respingono il VAR “a chiamata” e chiudono al nuovo sistema. I dettagli

La English Football League ha scelto di non aprire al nuovo sistema di revisione video proposto dal PGMOL, respingendo l’introduzione del Football Video System (FVS). Il progetto prevedeva un meccanismo “a chiamata” simile a quello utilizzato in altri sport, con gli allenatori autorizzati a richiedere la revisione di episodi chiave consegnando una scheda al quarto ufficiale. A differenza del VAR tradizionale, il FVS non avrebbe previsto controlli automatici né un team dedicato al monitoraggio costante della gara.

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Durante la dimostrazione pratica e il successivo confronto interno, i club della EFL hanno espresso numerose perplessità sull’efficacia e sull’applicabilità del sistema. Le società hanno ritenuto il modello poco adatto alle esigenze del campionato, soprattutto per l’assenza di un supporto tecnologico continuo e per il rischio di aumentare la confusione nelle decisioni arbitrali.

Il feedback complessivo è stato netto: al momento non c’è alcuna volontà di introdurre ulteriori tecnologie arbitrali. La decisione chiude, almeno per ora, alla possibilità di vedere nelle categorie inferiori inglesi un sistema di revisione “a chiamata”, confermando l’attuale approccio basato esclusivamente sul VAR tradizionale nei campionati che già lo adottano.