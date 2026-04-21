Tahirys Dos Santos, sopravvissuto alla tragedia di Crans‑Montana: il Metz gli firma il primo contratto da professionista

Tahirys Dos Santos, la rinascita dopo l’incendio di Crans‑Montana: arriva il primo contratto da pro col Metz

Dall’incubo vissuto nella notte di Capodanno alla realizzazione del suo sogno più grande: Tahirys Dos Santos ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Il giovane talento del Metz era rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato al bar Le Constellation di Crans‑Montana, tragedia in cui hanno perso la vita quarantuno persone e oltre cento sono rimaste ferite. Tra queste anche lui e la sua fidanzata, che aveva cercato di raggiungere nel caos dell’edificio in fiamme.

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Dopo mesi di cure, riabilitazione e un percorso umano durissimo, Dos Santos è tornato a vedere la luce. Il Metz, club in cui milita fin da quando aveva otto anni, ha scelto di aspettarlo e sostenerlo, annunciando ora la firma del suo primo contratto da professionista. L’accordo ha durata annuale, con possibilità di rinnovo per uno o due anni, come riportato da L’Équipe. Un gesto che testimonia la fiducia della società francese e la volontà di accompagnare il ragazzo nella sua rinascita sportiva.

A soli 19 anni, Dos Santos corona così un sogno che sembrava essersi spezzato nella notte più drammatica della sua vita. La firma rappresenta non solo un traguardo calcistico, ma anche il simbolo di una forza straordinaria: quella di un giovane che, dopo aver affrontato il dolore e la paura, è riuscito a rialzarsi e a riprendere il cammino verso il futuro che aveva immaginato.

Joueur du FC Metz depuis l’âge de 8 ans 🥹



Fensch Voyages vous annonce la signature du premier contrat professionnel de Tahirys Dos Santos !



Félicitations Tahirys 👏 — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 20, 2026