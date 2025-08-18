Calciomercato Napoli, ansia Lukaku: stop lungo? I possibili sostituti del belga per cui si attende l’esito degli esami strumentali

C’è un’ansia palpabile in casa Napoli, un’attesa sospesa tra l’infermeria e l’ufficio del direttore sportivo. Prima ancora della scienza e dei comunicati ufficiali, a parlare è stata l’espressione di dolore sul volto di Romelu Lukaku durante l’amichevole contro l’Olympiacos. Un’immagine che, più di ogni diagnosi preliminare, ha fatto temere il peggio. Il club ha parlato prudentemente di “risentimento all’adduttore”, ma la sensazione, confermata dalla mimica del giocatore e dalle prime indiscrezioni, è che il danno sia serio. Il sospetto che Big Rom si sia fatto male per davvero è forte, e si teme che la prognosi possa tenerlo lontano dai campi per un paio di mesi, un colpo durissimo per i piani di Antonio Conte.

Mentre si attendono gli esiti definitivi degli esami strumentali, che sveleranno la reale entità del problema, la dirigenza non è rimasta a guardare. Come si suol dire, il mercato, intanto, non aspetta. Consapevole che un’assenza prolungata del suo centravanti titolare richiederebbe un intervento immediato, il Napoli ha già iniziato a sondare diversi profili come alternativa, muovendosi su più tavoli per non farsi trovare impreparato.

La lista dei candidati, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, include nomi con caratteristiche e gradi di difficoltà differenti. Il primo è Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, un profilo fisicamente molto simile a Lukaku, già titolare e in forma in Premier League. L’ostacolo principale è la formula: strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso. Ritorna di moda anche il nome di Artem Dovbyk, attaccante che il Napoli aveva già valutato un anno fa prima di virare proprio su Lukaku. Il giocatore finì poi alla Roma, ma non è mai uscito dai radar del club azzurro. Infine, si valuta Nikola Krstovic, centravanti montenegrino che il Lecce ha messo ufficialmente sul mercato. In questo caso, la trattativa è più accessibile, ma la difficoltà risiede nella richiesta del club salentino: i pugliesi vogliono monetizzare e difficilmente accetteranno un prestito.

Tutto, ovviamente, dipenderà dall’entità dell’infortunio di Lukaku. Conte spera di riavere il suo gigante il prima possibile, ma la paura di un lungo stop ha costretto il Napoli ad accelerare i tempi sul mercato, trasformando queste ore di attesa in un febbrile lavoro di scouting e diplomazia.