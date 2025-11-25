Calciomercato Napoli, nuovo possibile colpo in Premier League: Manna ha chiesto un giocatore al West Ham. Tutti i dettagli

Calciomercato Napoli, il profilo di Magassa inizia ad essere un obiettivo concreto per i partenopei. Pronta una proposta al West Ham. Le ultime

Nel calciomercato del Napoli torna centrale l’asse con la Premier League, una pista che la dirigenza azzurra continua a monitorare con grande attenzione in vista della finestra di gennaio. La squadra di Antonio Conte, complice l’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa e quello del belga Kevin De Bruyne, ha un bisogno concreto di rinforzi a centrocampo. Servono forze fresche, qualità e soprattutto alternative affidabili per non perdere terreno nella seconda parte di stagione.

Nuovi contatti con il West Ham

Secondo quanto riportato da Il Mattino, una delle ultime idee del calciomercato del Napoli porta a Soungoutou Magassa, giovane talento della Francia Under 21, acquistato in estate dal West Ham dopo la sua crescita nel settore giovanile del Monaco. Il classe 2003 è considerato uno dei profili più interessanti del calcio francese, grazie alla sua duttilità tattica che gli permette di agire sia come mediano sia da difensore centrale.

Nonostante il suo potenziale, Magassa ha trovato poco spazio in Premier League: solo 6 presenze e 191 minuti complessivi. Un dato che potrebbe facilitare l’operazione, poiché il Napoli sarebbe intenzionato a chiedere il giocatore in prestito. Giovanni Manna, responsabile dell’area sportiva azzurra, avrebbe già iniziato i primi contatti per capire margini e volontà del club inglese.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le preferenze di Antonio Conte

La strategia del calciomercato del Napoli è chiara: profili fisici, dinamici e già abituati all’intensità dei principali campionati europei. Lo stesso Antonio Conte, come analizzato nelle ultime ore da AreaNapoli.it sul proprio canale YouTube, avrebbe indicato la Premier League come il serbatoio preferito da cui attingere per rinforzare il reparto di mezzo.

Magassa, in questo senso, rappresenta un’opportunità concreta, ma non è l’unico nome nella lista dell’allenatore. Il tecnico avrebbe infatti messo nel mirino anche Kobbie Mainoo del Manchester United, uno dei giovani più promettenti del calcio inglese, e Johan Manzambi, talento del Friburgo che si sta imponendo in Bundesliga. Tre profili diversi, ma accomunati da struttura, intensità e potenziale di crescita: esattamente il tipo di calciatori che Conte ritiene ideali per il proprio sistema di gioco.

Un gennaio decisivo

Con la squadra impegnata su più fronti e alcune pedine fondamentali ferme ai box, il calciomercato del Napoli di gennaio si preannuncia particolarmente attivo. La società vuole evitare di trovarsi corta nelle rotazioni e lavorerà per consegnare a Conte almeno un rinforzo di qualità. Magassa è oggi il nome più caldo, ma non è l’unico. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il profilo scelto per dare nuovo equilibrio alla mediana azzurra