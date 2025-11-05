Calciomercato Napoli, Manna ha individuato il primo rinforzo di gennaio: questo giocatore lo ha chiesto Conte. I dettagli della trattativa

Calciomercato Napoli, Conte chiede rinforzi: nel mirino Kobbie Mainoo del Manchester United. Manna proverà a regalarlo al tecnico.

Il calciomercato del Napoli si prepara a entrare nel vivo in vista della sessione di gennaio. Nonostante la squadra di Antonio Conte si trovi al primo posto in campionato, il vantaggio sulle inseguitrici è minimo, appena un punto, e le prestazioni non hanno convinto pienamente né il tecnico né la dirigenza. Se in Serie A il Napoli è riuscito a mantenere la vetta grazie alla solidità difensiva, in Europa le difficoltà sono state evidenti: soltanto quattro punti conquistati in quattro partite di Champions League e un percorso ancora tutto da definire.

A complicare ulteriormente la situazione, ci si è messo l’infortunio di Kevin De Bruyne, stella della squadra e punto di riferimento assoluto nello scacchiere di Conte. Il centrocampista belga dovrà restare fermo per diversi mesi, costringendo l’allenatore a rivedere i propri piani tattici. Come se non bastasse, a gennaio la squadra dovrà fare a meno anche di Frank Zambo Anguissa, impegnato con il Camerun in Coppa d’Africa. Da qui nasce la necessità di intervenire sul mercato con almeno un rinforzo di spessore per il centrocampo.

Obiettivo Kobbie Mainoo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già individuato il profilo ideale per rinforzare la mediana azzurra: Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United. Il giovane inglese ha stregato gli osservatori del club partenopeo per la sua maturità tattica e la capacità di interpretare più ruoli a centrocampo. Sarebbe il sostituto perfetto di De Bruyne, ma anche un’alternativa credibile ad Anguissa, in grado di dare equilibrio e dinamismo alla squadra.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il calciomercato del Napoli potrebbe dunque regalare un colpo a sorpresa, ma non sarà semplice. Il Manchester United valuta il giocatore molto positivamente e difficilmente si priverà di lui a titolo definitivo. Tuttavia, la dirigenza azzurra potrebbe tentare la formula del prestito con diritto di riscatto, contando sulla volontà di Mainoo di trovare più spazio in un contesto competitivo come quello di Serie A.

Le mosse di Conte

Conte ha già dato il suo via libera all’operazione, consapevole che per mantenere alto il livello della squadra serviranno rinforzi di qualità. Il tecnico pugliese punta su un centrocampista completo, in grado di inserirsi subito nei meccanismi tattici del gruppo. Il calciomercato del Napoli, dunque, si annuncia intenso e strategico: l’obiettivo è consolidare il primato in campionato e rilanciare le ambizioni europee degli azzurri.