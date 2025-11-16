Calciomercato Napoli, non solo Mainoo e Atta: Manna spinge per un giocatore della Juventus. I dettagli dell’operazione

Calciomercato Napoli: tre fronti aperti tra Conte, Atalanta e i rinforzi di gennaio. Nel mirino di Manna è finito anche il centrocampista McKennie

In casa azzurra si stanno vivendo giorni particolarmente intensi, con il club impegnato su tre direttrici parallele. Da un lato c’è il confronto interno tra la società e Antonio Conte, chiamato a gestire e ricucire alcune tensioni emerse negli ultimi tempi. Dall’altro, c’è la squadra che lavora per preparare al meglio la sfida del 22 novembre allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta, match chiave per rimettere in carreggiata una stagione fin qui altalenante. Infine, c’è il terzo tema decisivo: il calciomercato Napoli, affidato alla visione del direttore sportivo Manna.

Emergenza centrocampo: servono rinforzi immediati

Il reparto più in difficoltà è senza dubbio la mediana. Le assenze prolungate di Anguissa, atteso solo a fine gennaio, e di Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare a febbraio, spingono la dirigenza azzurra a muoversi con decisione. Due mancanze pesantissime che riducono qualità, intensità e soluzioni offensive, rendendo indispensabile intervenire con almeno un paio di acquisti a centrocampo.

Nell’ottica del calciomercato Napoli, i primi nomi individuati sono ormai noti: Arthur Atta dell’Udinese, valutato circa 20 milioni, e Kobbie Mainoo del Manchester United, per il quale i Red Devils chiedono almeno 40 milioni per aprire una trattativa. Due profili giovani, dinamici e potenzialmente ideali per le richieste tattiche di Conte.

Pellegrini, Frendrup e la pista McKennie

Manna, però, non si limita a queste opzioni e sta valutando anche altre soluzioni. Una di queste porta nuovamente a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e in scadenza. Il Napoli lo segue da tempo e il suo profilo piace, anche se l’ingaggio elevato rappresenta l’ostacolo principale per un’eventuale operazione.

Tra le novità sul taccuino del direttore sportivo spunta invece Morten Frendrup del Genoa, uno dei giocatori più completi e continui della Serie A. Il danese garantirebbe corsa, equilibrio e duttilità, qualità che Conte considera fondamentali per il suo sistema di gioco.

E poi c’è la pista più sorprendente, un possibile “regalo” da parte di Luciano Spalletti, oggi sulla panchina della Juventus ma artefice del terzo scudetto nella storia del Napoli. Il tecnico bianconero potrebbe infatti aprire alla cessione di Weston McKennie, il cui futuro è tutt’altro che definito a Torino.

Calciomercato Napoli: gennaio sarà decisivo

Tra trattative, valutazioni tecniche e la necessità di rinforzare subito la rosa, il calciomercato Napoli di gennaio si preannuncia uno dei più intensi e strategici degli ultimi anni. Gli azzurri vogliono restare competitivi, e le prossime settimane saranno cruciali per capire quali operazioni diventeranno realtà.