Calciomercato Napoli, fissate le visite mediche di Milinkovic-Savic: le cifre e i dettagli

Calciomercato Napoli, fissate le visite mediche dell’ormai ex portiere del Torino Milinkovic-Savic: le cifre e tutti i dettagli

Il Napoli è pronto ad accogliere Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo classe 1997 attualmente in forza al Torino. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, l’estremo difensore è atteso a Napoli per sostenere le visite mediche nella giornata di domani. Il trasferimento si dovrebbe concretizzare attraverso un prestito con obbligo di riscatto, fissato a 21,5 milioni di euro.

Milinkovic-Savic, noto per la sua imponente statura (202 cm) e per la capacità di coprire lo specchio della porta con grande efficacia, ha collezionato diverse presenze in Serie A dimostrando affidabilità tra i pali. La sua esperienza sia nel campionato italiano che con la nazionale serba lo rende un rinforzo importante per la squadra partenopea, soprattutto in vista delle sfide internazionali della prossima stagione.

Torino guarda avanti: ufficiale l’arrivo di Franco Israel

In parallelo, il Torino non ha perso tempo e ha già identificato il sostituto di Milinkovic-Savic. Si tratta di Franco Israel, portiere uruguaiano classe 2000 proveniente dallo Sporting CP. Il trasferimento è stato formalizzato a titolo definitivo, segno di fiducia da parte della dirigenza granata nel giovane talento sudamericano.

Israel è un profilo interessante per il futuro: ex Juventus, ha maturato una buona esperienza nelle giovanili della squadra bianconera e in Portogallo, dimostrando riflessi rapidi e buone capacità nel gioco con i piedi. La sua giovane età lo rende un investimento a lungo termine per il club piemontese.

Calciomercato Serie A: Napoli e Torino protagonisti

Con queste operazioni, Napoli e Torino si confermano tra i club più attivi in questa fase del calciomercato estivo. L’arrivo di Milinkovic-Savic rafforza la porta degli azzurri, mentre Israel apre un nuovo capitolo tra i pali granata.

L’evolversi della situazione sarà cruciale per gli equilibri della Serie A 2025/26, con entrambi i portieri chiamati a giocare un ruolo chiave nei rispettivi progetti tecnici.