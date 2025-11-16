Calciomercato Napoli, Manna ‘stregato’ da questo giocatore della Norvegia: possibile uno scambio già a gennaio

Calciomercato Napoli, Manna continua a seguire da vicino Nusa e potrebbe proporre uno scambio con Lang al Lipsia. Ecco i dettagli

Nel panorama del calciomercato del Napoli, un nome continua a circolare con insistenza: quello di Antonio Nusa. L’esterno classe 2005 della Norvegia si è nuovamente confermato una vera “bestia nera” per l’Italia, trovando ancora il gol contro gli Azzurri proprio come era accaduto lo scorso giugno. La sua rete dell’1-1 non è passata inosservata e, sugli spalti, erano presenti anche emissari del Napoli, a testimonianza di quanto il club partenopeo continui a monitorarlo con grande interesse.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, protagonista centrale del calciomercato del Napoli, stravede letteralmente per Nusa. Il dirigente apprezza le sue qualità tecniche, la capacità di saltare l’uomo con naturalezza e quella concretezza sotto porta che lo rende un profilo già maturo nonostante l’età giovanissima. Le serpentine del talento norvegese, unite a conclusioni potenti e precise, hanno impressionato più volte gli osservatori azzurri, soprattutto considerando che anche un portiere del calibro di Gianluigi Donnarumma ha incontrato molte difficoltà nel contrastarlo.

In estate, il calciomercato del Napoli aveva già tentato un primo assalto per Nusa, ma le richieste del Club Brugge erano state considerate troppo elevate. Tuttavia, la società non ha mai perso di vista il giocatore, e gennaio potrebbe rappresentare una nuova opportunità per intavolare un’operazione importante. Manna, infatti, starebbe valutando un’idea innovativa per sbloccare la trattativa: uno scambio che coinvolgerebbe Noa Lang.

Lang, arrivato la scorsa estate e stimato anche dal Brugge, non sembra rientrare perfettamente nei piani tattici di Antonio Conte. Per questo, il calciomercato del Napoli potrebbe valutare di inserirlo come pedina di scambio, aggiungendo anche un conguaglio economico, per convincere il Lipsia o i club che seguono l’esterno norvegese ad accettare la proposta. Proprio il Lipsia, che negli scorsi mesi aveva chiesto circa 45 milioni per uno dei suoi esterni, potrebbe essere interessato a un profilo con le caratteristiche di Lang, qualora decidesse di entrare nella trattativa o di avviare un’operazione triangolare.

Resta da capire quale sarà la volontà del Brugge, società storicamente abile nel vendere i propri giovani talenti al massimo del loro valore. Ma una cosa è certa: il nome di Nusa rimane in cima alla lista dei desideri del calciomercato del Napoli, che continua a cercare un esterno offensivo capace di garantire imprevedibilità, velocità e gol. Se le condizioni economiche lo permetteranno, Manna farà di tutto per portare a casa il gioiellino norvegese già nella sessione invernale.

Il gennaio del calciomercato del Napoli si preannuncia caldo, e Nusa potrebbe esserne il protagonista.