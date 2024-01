Calciomercato Napoli, anche il Torino su Ostigard

Calciomercato Napoli, Ostigard in uscita e, dopo Genoa e Udinese, anche il Torino si inserisce per il difensore

Leo Ostigard è in uscita dal Napoli e per il difensore le offerte sul calciomercato sono tante. Come riportato da Sky Sport, sul calciatore c’è l’interesse del Genoa – che ha già raggiunto l’intesa con il calciatore – e Udinese, ma non solo: nelle ultime ore si è inserito anche il Toro.

Dopo aver rifiutato il prestito ai friulani, Ostigard ha dato la sua preferenza alla squadra ligure, che però non ha ancora raggiunto l’intesa con i campani. Per questo motivo i granata si stanno inserendo nella trattativa, per provare a strappare l’affare con un offerta per il prestito con il diritto di riscatto.