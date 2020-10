Calciomercato Napoli, per Bakayoko è questione di ore

Calciomercato Napoli: gli azzurri sarebbero a un passo dall’accordo per Bakayoko

Colpo a sorpresa in casa Napoli, che si appresta a chiudere la trattativa per Tiemoué Bakayoko; centrocampista del Chelsea negli ultimi mesi finito sotto i riflettori soprattutto del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra azzurri e Blues è già stato trovato sulla base del prestito secco. Mancherebbe solo il sì del calciatore per quanto riguarda lo stipendio, che sarebbe però questione di ore.

Il Napoli ha offerto a Bakayoko, che al Chelsea percepisce 3,5 milioni, circa 2 milioni per questa stagione. Probabilmente, ci sarà l’aggiunta di un piccolo bonus per averne quanto prima la firma sul contratto.