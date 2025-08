Calciomercato Napoli: Raspadori sempre più vicino all’Atletico. Le ultime sul futuro dell’attaccante del club azzurro

Avanza a fuoco lento, ma avanza. La trattativa per portare Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid prosegue con contatti continui tra il club spagnolo e il Napoli. L’attaccante della Nazionale, dopo una stagione da 29 presenze e 6 gol, non sembra rientrare nei piani centrali del nuovo progetto tecnico di Antonio Conte ed è destinato a lasciare i campioni d’Italia per una nuova, prestigiosa avventura all’estero. Lo riporta Sky Sport.

L’interesse di Simeone e l’addio al Napoli di Conte

A spingere con maggiore convinzione per il classe 2000 è il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego “Cholo” Simeone. L’allenatore argentino ha individuato in Raspadori il profilo ideale per rinforzare il suo reparto offensivo, apprezzandone la tecnica, la duttilità e la capacità di giocare tra le linee. Di fronte a questa importante opportunità, e dopo aver capito di non essere un punto fermo del nuovo Napoli, l’ex Sassuolo ha dato la sua piena disponibilità al trasferimento, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Una trattativa metodica: contatti continui tra i club

La negoziazione tra le parti prosegue senza scossoni ma in modo costante. I due club sono in contatto continuo per cercare di trovare la quadra definitiva sull’operazione, definendo i dettagli economici e la formula del trasferimento. Non c’è fretta di chiudere, ma la volontà comune è quella di arrivare a un’intesa che possa soddisfare tutti. La trattativa, dunque, va avanti e potrebbe entrare nella sua fase decisiva nei prossimi giorni.

Si chiude un ciclo: due scudetti e 109 presenze in azzurro

Per Raspadori si chiuderebbe così un ciclo importante e ricco di successi in Italia, iniziato nelle giovanili del Sassuolo e culminato con la maglia del Napoli. In azzurro, l’attaccante ha contribuito alla vittoria di due Scudetti, collezionando un totale di 109 presenze, condite da 18 gol e 10 assist. Un’avventura che gli ha permesso di consacrarsi ai massimi livelli e che ora potrebbe aprirgli le porte di un altro top club europeo come l’Atletico Madrid.