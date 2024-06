Calciomercato Napoli, Spinazzola SEMPRE PIU’ VICINO a parametro zero. Niente RINNOVO con la Roma

Calciomercato Napoli, Spinazzola sempre più vicino alla corte azzurro visto il non rinnovo di contratto con la Roma. Ecco le ultime

In casa Roma sono pronti a salutare Leonardo Spinazzola, considerando che i giallorossi non rinnoveranno il contratto all’esterno ex Atalanta: sempre più vicino alla corte del Napoli di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la scelta della società è stata chiara e nei confronti dell’esterno ci saranno un sacco di novità non indifferenti.