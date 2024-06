PAGELLE Svizzera Italia, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Euro2024: pagelle Svizzera Italia

I TOP – Nella Svizzera funziona tutto meravigliosamente, come aveva predetto il ct Yakin, più che convinto di poter vincere. Migliore in campo, anche per l’avere suggerito il primo gol a Freuler e avere colpito nel secondo con un tiro a giro è stato Vargas. Nell’Italia si è monotoni, ma è la storia di questo Europeo: l’unico che c’è è Donnarumma. Non a caso anche il primo a presentarsi ai microfoni al termine della sfida.

I FLOP – Non ci sono insufficienze tra i vincitori. Piccola nota di demerito per Schar, che rischia un autogol clamoroso e vede il palo salvarlo. Nell’Italia l’elenco è lunghissimo. Scegliamo Scamacca per come ha fallito la rete del 2-1 scegliendo una soluzione d’esterno a pochi passi dalla porta che il palo ha condannato.