Barcellona, tre addii: via Cancelo, Joao Felix e Marcos Alonso - Calcio News 24

Barcellona, triplo addio ai blaugrana per Joao Felix, Cancelo e Marcos Alonso: niente riscatto per i primi due, svincolato il terzo

Giornata di addii al Barcellona: oggi infatti sono andati in scadenza Joao Felix, Joao Cancelo e Marcos Alonso. I primi due non verranno riscattati e torneranno rispettivamente all’Atletico Madrid e al Manchester City. Il terzo invece non ha rinnovato e quindi si svincola a parametro zero. Di seguito i comunicati del club.

JOAO FELIX E CANCELO – «João Félix e João Cancelo non continueranno con il Barcellona. I contratti di prestito dei due giocatori portoghesi sono scaduti il 30 giugno e torneranno ai rispettivi club. Il FC Barcelona desidera mettere a verbale il proprio apprezzamento per il loro impegno e la loro dedizione, e augura loro il meglio e ogni successo per il futuro»

MARCOS ALONSO – «Marcos Alonso non continuerà all’FC Barcelona. Il suo rapporto con il Club terminerà questo 30 giugno. Molte grazie, Marcos»