Svizzera-Italia, DISASTRO AZZURRI! Fuori agli ottavi, NON SI SALVA NIENTE!

Finisce l’Europeo degli Azzurri: in Svizzera-Italia la prestazione della squadra di Spalletti è da bocciare: i dati della sfida

Finisce l’Europeo dell’Italia: contro la Svizzera gli Azzurri protagonisti dell’ennesima prestazione deludente del torneo. Un gol per tempo alla Svizzera basta per confermare la propria superiorità: l’ultimo forcing nel finale degli Azzurri è dettato più dalla disperazione che dalle idee tattiche. Un Italia con poche idee e mentalmente fragile.

Le statistiche sono una sentenza: 15-8 i tiri totali a favore degli elvetici, 4-1 quelli in porta. Come riportato da Sofascore, la Svizzera ha toccato 23 volte il pallone nell’area azzurra, contro i 9 soltanto dell’Italia. Azzurri imprecisi anche in fase di possesso: solo 24% delle palle lunghe giocate sono andate a segno, nessun passaggio in profondità riuscito e una precisione del 75% nel palleggio nell’ultimo terzo.