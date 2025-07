Calciomercato Napoli, arrivo il rinforzo in porta! Milinkovic-Savic è arrivato a Villa Stuart: visite mediche in corso

Calciomercato Napoli, arrivo il rinforzo! Milinkovic-Savic arrivato a Villa Stuart: visite mediche in corso per l’ex Toro

Il Napoli è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo tra i pali: Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo classe 1997, è vicino all’ufficialità come nuovo estremo difensore del club partenopeo. Alto 202 cm e dotato di notevole reattività, Milinkovic-Savic ha svolto nelle ultime ore le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma, passo decisivo prima della firma sul contratto.

Dopo una lunga trattativa con il Torino, club in cui ha militato nelle ultime stagioni dimostrando affidabilità e crescita costante, l’accordo si è finalmente sbloccato. Il Napoli ha definito l’acquisto del giocatore con una formula mirata a gestire al meglio il bilancio: un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 21,5 milioni di euro, superiore alla clausola rescissoria. Il pagamento avverrà in quattro rate annuali, una strategia scelta dal presidente Aurelio De Laurentiis per mantenere flessibilità finanziaria in vista di ulteriori investimenti sul mercato.

Il trasferimento di Milinkovic-Savic rappresenta un tassello importante nella ristrutturazione della rosa azzurra. Dopo il ritiro estivo a Dimaro, la squadra di Napoli proseguirà la preparazione a Castel di Sangro, dove il tecnico Antonio Conte, in carica dal 2024 e noto per la sua impostazione tattica offensiva, potrà iniziare a testare il nuovo arrivato tra i pali.

L’arrivo dell’ex Torino non solo rinforza il reparto difensivo, ma dimostra la volontà del Napoli di continuare a investire su profili giovani e già esperti in Serie A. Milinkovic-Savic porta con sé un bagaglio di 100 presenze nel massimo campionato italiano e si candida a diventare titolare nella nuova stagione.