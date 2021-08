Calciomercato Napoli, Zanoli ha fatto la sua scelta sul futuro: i dettagli

Calciomercato Napoli, il giovane Alessandro Zanoli ha preso una scelta sul futuro della sua carriera: ecco cosa ha deciso

Mentre prosegue la partita a scacchi per il rinnovo di Lorenzo Insigne, Luciano Spalletti si gode il giovane Alessandro Zanioli. Classe 2000, l’esterno ha convinto positivamente tutti nel ritiro del Napoli in quel di Dimaro prima e Castel di Sangro poi e buone sono le probabilità che resti in rosa come alternativa.

Secondo TuttoNapoli.net, il 21enne, dal canto suo, avrebbe già preso la sua scelta: restare all’ombra del Vesuvio ancora a lungo, lottando per un posto da titolare.