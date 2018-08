Calciomercato PSG: il Real Madrid prepara un’offerta monstre per Neymar

Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid starebbe preparando l’ultimo assalto per il fenomeno del Paris Saint Germain Neymar

Il calciomercato spagnolo a breve chiuderà battenti ed il Real Madrid è ancora alla caccia del sostituto di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus. Trovare un rimpiazzo al giocatore considerato tra i più forti attualmente in circolazione non è una missione semplice per i Blancos. Il club spagnolo sta valutando da settimane la possibilità di strappare il fenomeno brasiliano Neymar al Paris Saint Germain, chiudendo una trattativa che infrangerebbe tutti i record. Il fantasista, difatti, si è traferito durante la scorsa estate dal Barcellona al club parigino per la cifra record di 222 milioni di euro che ora il Real dovrebbe almeno eguagliare.

Nonostante le dichiarazioni dello stesso giocatore che ieri ha affermato di voler rimanere nella capitale francese, secondo gli ultimi rumors la dirigenza delle Merengues sta preparando un ultimo assalto prima della chiusura del mercato prevista per il 31 agosto. Secondo El Chiringuito TV, difatti, Florentino Perez potrebbe presentare durante le prossime ore un’offerta monstre da 270 milioni di euro per il PSG che potrebbe tentennare viste anche le vicende legate al Fair Play Finanziario.