Il fuoriclasse del Paris Saint Germain Neymar ha escluso una sua partenza ammettendo di voler rimanere in Francia

Una delle trattative più bollenti del calciomercato estivo sembra essere quasi del tutto tramontata. Le voci che vedevano un possibile ritorno del fuoriclasse del Paris Saint Germain Neymar in Spagna, sponda Real Madrid, sono state smentite dallo stesso giocatore. Le Merengues sono alla ricerca di un sostituto per colmare il grande vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, e uno dei più accreditati sul taccuino della dirigenza dei Blancos sembrava essere proprio quello di Neymar.

Il campione brasiliano ha parlato al margine di un evento PokerStars a Barcellona, escludendo un suo ritorno in Spagna e ammettendo di voler rispettare il contratto con il PSG per proseguire la sua avventura nella capitale francese. La chiusura del calciomercato in Spagna si avvicina e ancora il sostituto di CR7 non è arrivato alla corte di Lopetegui; in molti credono che probabilmente non arriverà, almeno per quanto riguarda questa finestra estiva.