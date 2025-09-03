Calciomercato Palermo, Inzaghi tra certezze e spine. Verre blocca l’arrivo di quello svincolato in casa rosanero. Le ultimissime

Una difesa che torna a essere un bunker, un mercato che vive le sue ultime, frenetiche ore. Come analizzato dal Corriere dello Sport, il Palermo di Filippo Inzaghi riparte da una certezza ritrovata: la solidità difensiva. Dopo due stagioni da incubo, in cui i rosanero avevano incassato la cifra record di 100 gol, le prime uscite ufficiali hanno mostrato un’inversione di tendenza netta, con un solo (auto)gol subito in tre partite. Un dato confortante, frutto del lavoro martellante del tecnico sui meccanismi e sull’equilibrio di una squadra che ora sembra aver ritrovato la sua anima.

Ma se in campo le cose sembrano funzionare, fuori la situazione è in piena ebollizione. La partenza di Magnani, destinato alla Reggiana, ha aperto una falla al centro della difesa, un vuoto che il DS dovrà colmare con un profilo “over” di esperienza. I nomi sul taccuino sono quelli di Arturo Calabresi del Pisa e di Andrea Meroni, che potrebbe arrivare proprio in uno scambio con la Reggiana. A questi si aggiunge l’emergenza portieri, con la necessità di trovare un vice-Joronen affidabile dopo le partenze degli altri numeri 12.

Il vero nodo da sciogliere, però, resta quello di Valerio Verre. Il centrocampista è fuori dal progetto tecnico, ma continua a rifiutare ogni destinazione, creando una situazione di stallo che blocca il mercato in entrata. La sua partenza, infatti, libererebbe un ingaggio pesante e permetterebbe di chiudere per lo svincolato Bartosz Bereszyński. Intanto, la città risponde con un entusiasmo travolgente: per la sfida contro il Frosinone, si va verso un’altra notte da “Favorita”, con oltre 30.000 spettatori. Un segnale chiaro: Palermo crede nel progetto e sogna una stagione da protagonista, in attesa degli ultimi, decisivi colpi di mercato.