Calciomercato Parma: cinque giocatori nel mirino del ds Carli. I nomi

Calciomercato Parma: il club gialloblù vorrebbe chiudere per l’arrivo di cinque giocatori. Ecco chi sono gli obiettivi

Il Parma sta lavorando su cinque tavoli differenti per regalare a Liverani cinque nuovi giocatori. Come riporta Gianluca Di Marzio per la difesa sono vicini i centrali Yordan Osorio, classe ’94 venezuelano del Porto e Lautaro Valenti, classe ’99 argentino del Lanus. Gialloblù in trattativa anche per Giulian Biancone, terzino destro classe 2000 di proprietà del Monaco.

Per il reparto avanzato, invece, piace il classe ’99 Andi Zeqiri, punta del Losanna e Ebrima Colley – ala gambiana del 2000 – dell’Atalanta.