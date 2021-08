Tutino vicinissimo a diventare un calciatore del Parma: ecco le ultime sull’attaccante che tornerà in Serie B

Gennaro Tutino è in procinto di accasarsi al Parma. L’attaccante classe ’96, cresciuto nelle giovanili del Napoli, si trasferirà in prestito oneroso in gialloblù proprio dal club partenopeo, che ha sempre detenuto il cartellino del calciatore fino a ora.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra le due società c’è già l’accordo sull’obbligo di riscatto fissato a 5 milioni e mezzo. Tutino è atteso oggi, martedì 10 agosto, in Emilia Romagna per effettuare le visite mediche di rito e porre la firma su un contratto quadriennale.