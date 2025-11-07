Calciomercato Parma: Suzuki incanta, il Milan lo osserva da vicino. Trattativa in corso? - Calcio News 24

Il portiere giapponese protagonista della stagione gialloblù finisce nel mirino dei rossoneri e di diversi club di Premier League.

Il Calciomercato Parma torna protagonista in vista della sfida di domani sera tra i gialloblù e il Milan. Allo stadio Ennio Tardini, oltre ai novanta minuti di gioco, ci sarà un altro match interessante: quello tra gli osservatori dei top club italiani ed europei pronti a visionare da vicino Zion Suzuki, il giovane portiere giapponese che sta stupendo tutti con le sue prestazioni.

Tra le tribune dell’impianto emiliano sarà presente anche Igli Tare, direttore sportivo del Milan, con una missione ben precisa: monitorare Suzuki, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio internazionale. Il 23enne estremo difensore del Parma, allenato da Cuesta, ha attirato l’attenzione dei rossoneri per la sua tecnica moderna, la capacità di impostare dal basso e la freddezza nelle uscite, caratteristiche sempre più richieste nel calcio di oggi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta già lavorando in prospettiva futura. Con il contratto di Mike Maignan in scadenza e i negoziati per il rinnovo ormai fermi, i dirigenti di via Aldo Rossi si stanno guardando intorno in cerca del suo erede. E proprio Suzuki rappresenta uno dei profili principali nel radar del calciomercato Milan, ma anche un nome che potrebbe movimentare il calciomercato Parma nella prossima estate.

Il giapponese, arrivato al Parma nell’estate 2024 per circa 8,2 milioni di euro più bonus, ha già visto la propria valutazione triplicare grazie a una stagione di altissimo livello. I numeri e la costanza delle sue prestazioni lo hanno reso un punto di riferimento per la squadra e un potenziale uomo mercato per il club.

Non solo Milan: anche Chelsea e altre società di Premier League hanno inviato emissari per osservarlo dal vivo. Il portiere, tuttavia, ha le idee chiare: «Andrò via da Parma solo per una squadra che mi garantisca la titolarità», avrebbe confidato ai compagni.

Il Calciomercato Parma potrebbe quindi vivere un’estate molto movimentata. Suzuki è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del mercato e la dirigenza gialloblù, che in passato ha già realizzato importanti plusvalenze con Bonny, Leoni e Sohm, si prepara a gestire un nuovo affare da record.

Per ora, però, il Giappone del Tardini pensa solo al campo: difendere i pali del Parma e continuare a stupire, in attesa che il futuro — e il calciomercato — decidano il suo prossimo passo.

