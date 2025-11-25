Calciomercato Parma, come cambiano le cose visto l’infortunio di Suzuki? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Calciomercato Parma: l’infortunio di Suzuki complica i piani dei crociati. La situazione attuale

Il Calciomercato Parma potrebbe subire nuovi scossoni dopo il grave infortunio occorso a Zion Suzuki. Il portiere giapponese, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ha riportato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide durante la gara contro il Milan. Un doppio infortunio che richiederà tempi di recupero lunghi, molto più estesi rispetto a quanto inizialmente previsto, mettendo la società di fronte a valutazioni inevitabili sul mercato.

I consulti medici effettuati nella mattinata odierna hanno confermato le sensazioni negative percepite già subito dopo la partita. Nonostante la splendida rimonta messa in scena contro i rossoneri, l’ambiente crociato si è presto ritrovato a fare i conti con la pesante tegola del ko del proprio numero uno. Suzuki non ha lasciato l’Italia: avrebbe dovuto raggiungere il Giappone per le amichevoli contro Ghana e Bolivia, ma la federazione nipponica lo ha sostituito con Taishi Brandon Nozawa, portiere classe 2001 dell’Anversa.

Il giocatore è rimasto a Collecchio per ulteriori accertamenti e la diagnosi definitiva non ha lasciato margini: sarà necessario un intervento chirurgico per ridurre la frattura. L’operazione è programmata per giovedì in Giappone e Suzuki volerà nel suo Paese accompagnato dal responsabile dell’Area Medica del Parma, Giulio Pasta. Una volta concluso l’intervento, saranno valutati tempi e modalità del recupero, ma la certezza è che il portiere starà fuori per diversi mesi.

In questo scenario, il Calciomercato Parma entra inevitabilmente in gioco. La dirigenza sta discutendo in queste ore se intervenire o meno con un nuovo innesto tra i pali. Da un lato c’è la necessità di garantire stabilità alla rosa, considerando che Suzuki era diventato un punto fisso nelle rotazioni tecniche. Dall’altro lato, il club preferirebbe evitare movimenti affrettati, soprattutto se i tempi di recupero del giapponese dovessero rientrare entro un arco temporale gestibile.

Il Parma valuterà dunque con attenzione l’evolversi della situazione. Non è escluso che si possa sondare il mercato per un portiere d’esperienza, ma allo stesso tempo la società non vuole compromettere la programmazione tecnica già avviata. La decisione definitiva potrebbe arrivare solo dopo l’operazione di Suzuki e una prima stima sui tempi di rientro.

Una cosa, però, è certa: l’infortunio del giapponese ha aperto un capitolo delicatissimo per il Calciomercato Parma, costringendo il club a riflettere su soluzioni immediate e sostenibili in vista dei prossimi mesi.

