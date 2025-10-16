Calciomercato Parma, spunta fuori un grande retroscena su Pellegrino. Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Mateo Pellegrino incanta, ma il club blinda il suo gioiello

Il protagonista assoluto dell’ultimo turno è stato senza dubbio Mateo Pellegrino, autore di una splendida doppietta contro il Torino. Con questa prestazione, l’attaccante argentino ha confermato di essere uno dei talenti più brillanti del Parma, attirando le attenzioni di diversi top club europei. Il suo nome è già diventato caldo nel mondo del calciomercato Parma, ma la società ducale non ha intenzione di privarsene a cuor leggero.

Non è un caso che già durante l’ultima sessione estiva il Parma abbia rifiutato un’offerta importante, pari a 15 milioni di euro, arrivata da un club estero. Il segnale lanciato dalla dirigenza è stato chiaro: Pellegrino è considerato un pilastro del progetto tecnico e non sarà ceduto facilmente. Il classe 2001 ha ancora margini di crescita importanti e il club emiliano punta su di lui per provare a conquistare la promozione in Serie A.

Nonostante le sirene di mercato, dunque, Pellegrino resterà a Parma almeno fino al termine della stagione. Le sue prestazioni, tuttavia, stanno alimentando interesse e speculazioni tra le grandi squadre, che monitorano con attenzione la sua evoluzione. In particolare, Roma, Atletico Madrid, Villarreal e Tottenham sono tra le società che lo stanno seguendo più da vicino.

Il suo profilo piace per tecnica, senso del gol e versatilità offensiva. A soli 23 anni, Pellegrino sembra pronto per il salto di qualità, ma il calciomercato Parma resta fermo su una posizione: per far vacillare il club, servirà una proposta davvero irrinunciabile, con cifre ben superiori ai 15 milioni già messi sul tavolo in estate.

La crescita dell’attaccante argentino è il frutto di un lavoro continuo, sia in campo che fuori. La fiducia dell’allenatore e la centralità nel progetto tecnico stanno permettendo a Pellegrino di esprimere tutto il suo potenziale. A oggi, è uno dei giocatori più decisivi del campionato cadetto e una risorsa fondamentale per le ambizioni del club.

Nel frattempo, il calciomercato Parma resta in fermento. L’attenzione su Pellegrino è destinata ad aumentare, ma il messaggio della società è chiaro: il futuro dell’argentino, per ora, parla ancora gialloblù.

