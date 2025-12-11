Calciomercato Pisa, tutti vogliono comprare Akinsamiro. Una squadra si muove già per gennaio - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, l’esplosione di Akinsanmiro accende i riflettori: Inter e Nigeria sul talento del 2004

Il Calciomercato Pisa si prepara a vivere mesi caldissimi grazie alla crescita sorprendente di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004 che sta brillando nella sua prima vera stagione in Serie A. Il giovane talento, arrivato dal vivaio dell’Inter, sta confermando tutte le aspettative e, anzi, le sta superando con prestazioni di grande personalità. Nonostante la sconfitta interna contro il Parma, il suo ritorno in campo dopo due gare di stop per infortunio è stato semplicemente travolgente: entrato nella ripresa, ha offerto energia, intensità e qualità nelle giocate, risultando nettamente il migliore dei toscani.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, né in Italia né all’estero. A testimoniare la sua crescita esponenziale c’è infatti la prima convocazione nella Nazionale maggiore della Nigeria, con l’inserimento nella lista provvisoria per la prossima Coppa d’Africa. Un traguardo prestigioso che certifica la maturità raggiunta dal centrocampista. Anche Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha sottolineato l’importanza del suo gioiello, annunciando dopo la gara con il Parma che Akinsanmiro dovrà saltare diverse partite a causa degli impegni internazionali: un’assenza pesante per i nerazzurri toscani, ma una grande opportunità per il giocatore.

Nel frattempo, l’Inter osserva attentamente. In chiave Calciomercato Pisa, il club lombardo mantiene infatti il pieno controllo sul futuro del ragazzo. Il trasferimento in nerazzurro toscano è avvenuto con un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, ma la dirigenza interista – con Marotta e Ausilio in primissima linea – si è tutelata con un’opzione di controriscatto leggermente superiore. Una scelta strategica che dimostra quanto il club creda nel potenziale del centrocampista.

La prossima estate sarà un momento chiave. Se Akinsanmiro continuerà su questi livelli, dopo un girone d’andata esaltante e l’imminente esperienza in Coppa d’Africa, potrebbe tornare all’Inter da protagonista o diventare uno dei nomi più ricercati del Calciomercato Pisa. I margini di crescita sono enormi e i riflettori ormai sono tutti puntati su di lui.

