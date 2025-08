Calciomercato Pisa, idea Belotti per completare l'attacco. La situazione nerazzurra - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: idea Belotti per l’attacco, possibile ritorno in coppia con Nzola

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con un nome di grande esperienza e carisma: Andrea Belotti. Dopo sei mesi in prestito al Benfica, il “Gallo” è rientrato momentaneamente al Como, ma il suo futuro sembra destinato ad essere lontano dalla formazione lombarda. Secondo quanto riportato da Footmercato, l’attaccante ex Torino e Fiorentina è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui proprio il Pisa, neopromosso e intenzionato a costruire una rosa competitiva per mantenere la categoria.

La società toscana, ora affidata ad Alberto Gilardino, starebbe valutando con interesse l’opportunità di portare Belotti sotto la Torre. Un’operazione che, se concretizzata, potrebbe anche vedere la ricomposizione della coppia d’attacco che ha chiuso la scorsa stagione a Firenze sotto la guida di Italiano: Belotti e Nzola. I due, seppur con alterne fortune, hanno condiviso l’ultima parte dell’esperienza in maglia viola e potrebbero tornare a lavorare insieme in nerazzurro.

Il Calciomercato Pisa sembra dunque pronto a scommettere su profili esperti per garantire qualità e mentalità vincente a una rosa che dovrà affrontare un campionato complesso come la Serie A. Belotti, pur non essendo reduce da stagioni esaltanti, ha ancora molto da offrire, soprattutto in un contesto dove la sua grinta e il suo fiuto del gol possono fare la differenza. Il club nerazzurro sarebbe disposto a puntare su di lui anche per il valore simbolico che un giocatore del genere rappresenterebbe per tifosi e spogliatoio.

L’affare, ovviamente, dipenderà da diversi fattori: ingaggio, formula dell’eventuale trasferimento e concorrenza da parte di altre squadre. Tuttavia, l’interesse concreto da parte del Pisa è un segnale chiaro della volontà del club di agire con ambizione sul mercato.

In ottica Calciomercato Pisa, l’arrivo di Belotti potrebbe essere il colpo a effetto per lanciare un messaggio alla concorrenza: il Pisa non è tornato in Serie A per fare da comparsa. L’idea è costruire una squadra solida e pronta a lottare, e l’esperienza di giocatori come Belotti potrebbe rivelarsi decisiva per raggiungere l’obiettivo salvezza.