Calciomercato Pisa, Simeone si avvicina? Quell'indizio potrebbe fare la differenza in casa nerazzurra - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Simeone in tribuna, trattativa ancora aperta. La situazione nerazzurra

Il calciomercato Pisa continua a tenere alta l’attenzione dei tifosi, soprattutto per quanto riguarda l’operazione legata a Giovanni Simeone. Il centravanti del Napoli, al centro di numerose voci che lo vedono in procinto di approdare in nerazzurro, non è stato convocato per l’amichevole Napoli-Arezzo in programma oggi nel ritiro di Dimaro. Secondo quanto riportato da sestasportnotizie, il giocatore non era nemmeno in panchina, ma è rimasto in tribuna per un piccolo risentimento muscolare.

L’assenza del “Cholito” dal terreno di gioco ha immediatamente alimentato nuove indiscrezioni sul suo futuro, ma il Napoli ha chiarito che il motivo è esclusivamente fisico. Simeone ha infatti accusato un fastidio al gluteo, tale da escluderlo dalla lista dei disponibili per la gara amichevole. Nessun segnale diretto, dunque, da parte della società partenopea in merito a una cessione imminente, ma il contesto del calciomercato Pisa suggerisce che le prossime ore potrebbero essere decisive per sbloccare la trattativa.

Il Pisa, dal canto suo, sta monitorando con grande attenzione la situazione. La dirigenza nerazzurra ha messo Simeone in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione di Serie B. Un colpo che, per profilo ed esperienza, sarebbe di grande prestigio e darebbe un segnale importante alle dirette concorrenti.

Nella stessa partita, Zerbin – altro nome accostato al mercato in uscita del Napoli – è invece partito dalla panchina ed è previsto il suo ingresso in campo nel corso del secondo tempo. Questo conferma che le scelte tecniche della giornata sono legate principalmente alla condizione fisica e non direttamente a trattative in corso, almeno per quanto riguarda la formazione partenopea.

Il calciomercato Pisa resta comunque attivissimo e la situazione Simeone continua a rappresentare uno dei dossier più seguiti. Se le condizioni fisiche del giocatore lo permetteranno, il club toscano è pronto ad affondare il colpo e chiudere l’operazione. Intanto, i tifosi attendono con ansia sviluppi concreti che potrebbero cambiare le ambizioni della squadra in vista della nuova stagione.