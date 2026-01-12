Calciomercato Pisa, nuova idea per l’attacco: sondaggi per Zapata! Non manca la concorrenza per il centravanti in uscita dal Torino

Le strade di Duvan Zapata e del Torino sembrano destinate a separarsi in questa finestra di mercato. Nonostante la titolarità concessagli nell’ultima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, la prestazione opaca offerta dal possente centravanti colombiano ha confermato la volontà del club di valutare la cessione. Secondo quanto riportato dall’esperto Alfredo Pedullà, l’addio dell’ex atalantino è uno scenario confermato, indipendente dall’arrivo di un sostituto per la rosa di Marco Baroni.

Sulle tracce del giocatore si muove da tempo il Besiktas: la società di Istanbul ha inviato più volte emissari in Italia per trattare, mentre il Cagliari appare defilato a causa dell’elevato ingaggio della punta. La vera novità delle ultime ore è però l’inserimento del Pisa. Il club toscano, alla ricerca di un attaccante di peso dopo la rottura definitiva con M’Bala Nzola e l’innesto del giovane Durosinmi, guarda con curiosità a Zapata. I Nerazzurri valutano il profilo del colombiano come il rinforzo ideale per garantire esperienza e gol alla propria stagione.