Calciomercato Pisa, novità importanti riguardanti Simeone. Vicino il trasferimento ai nerazzurri? - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, le novità importanti riguardante Simeone (e anche altri giocatori nerazzurri). Le ultime

Nel panorama del Calciomercato Pisa emergono novità importanti riguardanti la trattativa per portare Giovanni Simeone in maglia nerazzurra. La società toscana è infatti determinata a chiudere l’accordo con il Napoli, indipendentemente dall’evoluzione della situazione legata a Lucca. I dirigenti del Pisa Sporting Club, nonostante le richieste iniziali del club partenopeo, sembrano pronti a trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti, confermando la volontà di chiudere a cifre intorno ai 6 milioni di euro, leggermente inferiori rispetto ai 7-8 milioni richiesti in un primo momento dal Napoli.

Un elemento che potrebbe facilitare la conclusione della trattativa riguarda l’inserimento di Zerbin nell’affare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe spinto per inserire il giovane attaccante nel pacchetto della trattativa. Questa mossa potrebbe infatti essere la chiave per accelerare le trattative e arrivare a un’intesa definitiva nel minor tempo possibile. Non è escluso, inoltre, che le due società possano valutare anche soluzioni contrattuali alternative, come formule di prestito con obbligo o diritto di riscatto, per venire incontro alle esigenze di bilancio di entrambe le parti.

Nel contesto del Calciomercato Pisa, si registra dunque un clima di ottimismo, con la possibilità che l’affare si concretizzi entro la fine di luglio. Questo tempismo sarebbe importante non solo per consentire a Simeone di completare l’iter burocratico, ma anche per garantirgli la possibilità di unirsi al gruppo in vista della tournée tedesca che si terrà alla fine del ritiro di Morgex. Un’accelerazione in questo senso sarebbe un segnale forte della determinazione della società nerazzurra nel rinforzare il reparto offensivo con un giocatore di grande esperienza e qualità.

In aggiunta alle novità su Simeone, sempre nel contesto del Calciomercato Pisa si segnala l’arrivo imminente di Denoon. Il giovane calciatore ha già firmato il contratto e superato le visite mediche, con l’ufficialità che verrà annunciata non appena sarà completato il transfer internazionale. Questa operazione, così come quella per Simeone, testimonia la volontà del Pisa di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, puntando su elementi che possano contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati.

Il Calciomercato Pisa si presenta quindi intenso e dinamico, con la società pronta a fare investimenti mirati per costruire una squadra competitiva e ambiziosa.