Calciomercato Pordenone, Bocalon tornerà al Venezia: il giocatore non verrà riscattato dal club neroverde

Ricardo Bocalon tornerà al Venezia al termine di questa stagione. Il giocatore – come si legge sul portale Trivenetogoal – non verrà riscattato dal Pordenone.

L’obbligo infatti ci sarebbe stato soltanto in caso di promozione in serie A: i playoff persi liberano il giocatore che rimarrà nel club arancioneroverde. Il futuro è in bilico: non si sa se il giocatore rimarrà a Venezia o sarà ceduto nella prossima finestra di mercato.