 Portieri Serie A, il valzer per l'estate è pronto ad iniziare: tre big cambieranno il proprio numero uno. Il punto!
Calciomercato

Portieri Serie A: il mercato dei numeri uno entra nel vivo tra talenti emergenti e grandi manovre. La situazione è in continua evoluzione.

Il mercato dei portieri di Serie A si prepara a vivere una sessione estiva di grande fermento. Tra conferme, nuovi talenti e movimenti internazionali, i club italiani stanno già programmando il futuro tra i pali, un ruolo tornato centrale nelle strategie delle grandi squadre.

Il Milan è in prima fila: l’addio di Mike Maignan, sempre più vicino a Chelsea e Bayern Monaco, costringerà i rossoneri a individuare un sostituto all’altezza. Igli Tare, nuovo uomo mercato, guarda con interesse a diversi portieri di Serie A e all’estero. Tra i nomi più discussi c’è Zion Suzuki, talento del Parma, protagonista di una stagione straordinaria. Il giapponese, arrivato un anno fa, ha impressionato per riflessi, tecnica e capacità di impostazione dal basso. Il suo valore è già schizzato intorno ai 20 milioni, cifra che potrebbe far partire una vera asta anche con l’Inter, che lo tiene d’occhio in vista dell’inevitabile cambio generazionale con Sommer.

Proprio i nerazzurri, dopo aver puntato su Josep Martinez, sono alla ricerca di un secondo di grande livello. L’esempio del Napoli, che ha investito su Vanja Milinkovic-Savic per creare un dualismo con Meret, è ormai un modello per tutte le big: il rendimento costante passa anche dalla competizione interna tra i portieri di Serie A.

Attenzione poi alla Juventus, dove Di Gregorio non ha ancora convinto del tutto. Alla Continassa si valutano diversi profili: su tutti Marco Carnesecchi dell’Atalanta, 24 anni e già protagonista in Europa. Se dovesse partire, i bergamaschi si muoverebbero per un nuovo giovane di prospettiva.

Tra i nomi più caldi del panorama italiano figura anche Elia Caprile. Il Cagliari, che lo ha riscattato dal Napoli per 8 milioni, pregusta una plusvalenza record. Le sue prestazioni e la recente convocazione in Nazionale lo rendono un obiettivo concreto per Inter e Juve.

Da non dimenticare altri due protagonisti del campionato: Arijanet Muric del Sassuolo, autore di parate decisive dopo l’esperienza al Manchester City, e Wladimiro Falcone del Lecce, sempre più leader e simbolo di affidabilità tra i portieri di Serie A.

Insomma, tra veterani in uscita e nuove stelle in ascesa, il mercato dei portieri DI Serie A promette scintille. Le big italiane preparano il futuro tra i pali, consapevoli che oggi il numero uno è più decisivo che mai, non solo per parare, ma per costruire il gioco e guidare la squadra.

