Calciomercato Roma, accelerata improvvisa: si tratta con Aouar

Calciomercato Roma, accelerata improvvisa da parte dei giallorossi: il club capitolino sta trattando l’arrivo di Aouar

Accelerata improvvisa da parte della Roma sul calciomercato, con i giallorossi che stanno parlando con Houssem Aouar per l’arrivo del fantasista a parametro zero in estate.

Nulla di firmato ancora, ma l’interesse è concreto e il giocatore, cercato anche dall’Eintracht Francoforte, non ha chiuso a questa possibilità. Lo riferisce Fabrizio Romano.