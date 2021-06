Roma, accordo con Rui Patricio: ora si tratta con i Wolves

La Roma ha raggiunto l’accordo con il portiere portoghese Rui Patricio: ora i giallorossi trattano con il Wolverhampton

La Roma prepara il primo acquisto per José Mourinho. Il club giallorosso, come riporta SkySport, ha infatti trovato l’intesa sul contratto con Rui Patricio, portiere classe 1988 di proprietà del Wolverhampton e in queste settimane impegnato agli Europei con la nazionale del Portogallo.

Ora la Roma sta continuando a trattare con il club inglese, alla ricerca dell’intesa giusta sul prezzo del cartellino. I Wolves chiedono una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro, la Roma ha offerto inizialmente 8 ma le parti stanno cercando il modo per venirsi incontro.