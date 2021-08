Calciomercato Roma, Al Rayyan sulle tracce di Pastore e Nzonzi

Calciomercato Roma, il club giallorosso lavora alle cessioni. Sulla lista dei partenti ci sono Pastore e Nzonzi, richiesti in Qatar

In casa Roma, prima di puntare su nuovi acquisti, bisogna snellire la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Lo sa bene Tiago Pinto, al lavoro per piazzare alcuni esuberi come Javier Pastore e Steven Nzonzi, entrambi fuori dal progetto tecnico.

Come riferito da Il Tempo, sui due c’è l’interesse dei qatarioti dell’Al Rayyan, che però non hanno ancora presentato una vera e propria offerta.